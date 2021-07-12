Продукция Городецкого и Павловского молочных заводов отмечена медалями на международном конкурсе качества
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Продукция Павловского и Городецкого молочных заводов отмечена медалями на международном конкурсе качества молочной и молокосодержащей продукции в рамках Международной молочной недели. Она прошла в городе Углич Ярославской области.
Среди продукции Городецкого молочного завода золотыми медалями отметили:
- сливочное масло с м.д.ж. 82,5%;
- простоквашу с м.д.ж. 8,5%;
- "Биокефир" с м.д.ж. 3,2%;
- биойогурт фруктовый "Малина" с м.д.ж. 3,2% .
Среди продукции Павловского молочного завода серебряными медалями отметили:
- молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2% ;
- сливки ультрапастеризованные питьевые с м.д.ж. 10% .
– Рынок молока и молочной продукции является высококонкурентным, поэтому предприятия должны постоянно совершенствоваться, – заметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Организации нижегородского агропрома, в частности, молочные заводы уделяют особое внимание повышению качества своей продукции: внедряют новые технологии, используют качественное и проверенное сырьё. Высокая оценка молочной продукции наших производителей в конкурсе качества – очередное тому подтверждение. Это престиж не только предприятия, но и региона.
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