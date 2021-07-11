Елена Моисеева оспорит увольнение с поста директора школы №24 в суде

Елена Моисеева, которую ранее уволили с поста директора нижегородской школы №24 без объяснения причин, оспорит своё увольнение в суде. Вчера она подала иск о восстановлении в должности в суд. Об этом информировали в "Репортёр-НН".

О намерении вернуть свою прежнюю должность через суд Елена Борисовна заявляла ещё в первые дни после увольнения. Но почему-то исковые документы суд увидел позднее.

– Я надеялась и до сих пор надеюсь, что всё сдвинется и без суда, – объяснила задержку Елена Моисеева. – Ну, и мне было важно сдать экзамен в Международной бизнес-школе коучинга, а параллельно два таких дела делать сложно.

Юрист, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский считает, что шансы Елены Моисеевой на восстановление высоки. Даже невзирая на право администрации Нижнего Новгорода увольнять руководителей без объяснения причины по Трудовому Кодексу (статья 278.2).

Ранее мы рассказывали, что на защиту уволенного директора встали педагоги, родители и другие представители общественности.

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