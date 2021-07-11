Ещё один мужчина утонул в Нижнем Новгороде 11 июля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Поступила информация о третьем случае гибели на воде за сегодняшний день, 11 июля 2021 года. Ещё один мужчина утонул в черте Нижнего Новгорода – в Сормовском парке. Данными о случившемся поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 17:05. К парковому озеру в Сормовском парке Сормовского района выехала водолазная группа АСО МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода". В месте, не оборудованном для купания, водолазы извлекли из воды тело погибшего. Им оказался мужчина 1982 года рождения.

Тело передали полиции, где теперь будут устанавливаться обстоятельства гибели.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое мужчин утонули сегодня днём в Нижегородской области. Одно из происшествий случилось в Гагинском районе региона, другое – на озере "Силикатное" в областном центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!