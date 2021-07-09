Работу муниципальных пляжей продлили до 21:00

Время работы муниципальных пляжей и зон отдыха продлили до 21.00 в Нижнем Новгороде. Причиной стали участившиеся несчастные случаи на воде. Об этом сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Прежний график муниципальных пляжей и зон отдыха был с 10:00 до 19:00, однако из-за стали участившихся несчастных случаев на воде работу спасателей решили продлить еще на два часа.

- Кроме того, к патрулированию присоединились добровольцы поисково-спасательного центра «Рысь» и поисково-спасательного отряда «Волонтер». Хочу призвать всех горожан купаться только там, где это разрешено! Понятно, что в жару хочется освежиться, но прошу всех выбирать городские пляжи со спасателями, – подчеркнул глава города.

Сейчас официально открыты 10 пляжей и четыре зоны отдыха, где купание запрещено.

Купаться можно на Мещерском озере, на озере Автозаводского парка второй очереди на проспекте Молодежном, на Сортировочном озере и озере Больничном в Канавине, на озерах №1 и 3 на Щелоковском хуторе, на Светлоярском озере со стороны улиц Гаугеля и Мокроусова, на озере Лунском и Пестичном в Сормове. А просто провести время у воды можно на Оке на улице Юлиуса Фучика, на Оке в затоне имени 25 лет Октября, на набережной Гребного канала и озере №2 Щелоковского хутора.

ГО ЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в жаркое время суток и соблюдать все необходимые правила поведения на водных объектах.

Напомним, что десять озер Нижнего Новгорода признали не безопасными для купания. В них превышены микробиологические показатели.

Так, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озерах Щелоковского хутора (Приокский и Советский районы), озере парка имени 777-летия г. Нижнего Новгород, озере ПКиО по ул. Смирнова (Автозаводский район), озерах Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).