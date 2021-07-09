Десять озер Нижнего Новгорода признали не безопасными для купания

Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам купаться в десяти озерах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озерах Щелоковского хутора (Приокский и Советский районы), озере парка имени 777-летия г. Нижнего Новгород, озере ПКиО по ул. Смирнова (Автозаводский район), озерах Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

Кроме того, в воде озера Земснаряд Автозаводского ПКиО II очереди на ул. Героя Смирнова обнаружены гельминты церкарии, которые поражают уток и вызывают у человека церкариозный дерматит, другими словами «зуд купальщика». Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует воздержаться от купания в этом водоеме.

Ведомство региона рекомендует нижегородцам соблюдать следующие правила:

Купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах.

При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. А при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать его бутилированной водой, это снизит риск заражения

Употребление воды открытых водоёмов для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам купаться на одном из озер Щелоковского хутора. В среду, 16 июня, в сумме было взято 260 проб воды для проверки на соответствие необходимым санитарно-эпидемиологическим показателям. Согласно заявлению Роспотребнадзора, всего 12 нижегородских водоемов соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.