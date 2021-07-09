Третий класс пожароопасности установился в лесах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на территории городских лесов установился третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Также рекомендуется соблюдать запрет на посещение лесов в этот период.

Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

Кроме того, сейчас действует запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях в лесном массиве и прилегающих территориях, а также на земельных участках вблизи сельскохозяйственного назначения.

В ближайшее время будет организовано патрулирование населенных пунктов силами межведомственных оперативных мобильных групп, которые будут выявлять нарушения и принимать необходимые меры. Так, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

Напомним, что в Нижний Новгород снова идёт невыносимая жара: по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 7 по 13 июля в городе установится температура 30-33 градуса Цельсия. В связи с чем в Нижегородской области возрастёт угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа очагов и площадей природных пожаров, распространением огня на населённые пункты, линии ЭП и связи.