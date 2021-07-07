Жара до 33°С установится в Нижнем Новгороде 7-13 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижний Новгород снова идёт невыносимая жара: по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 7 по 13 июля в городе установится температура 30-33 градуса Цельсия. В связи с чем в Нижегородской области возрастёт угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа очагов и площадей природных пожаров, распространением огня на населённые пункты, линии ЭП и связи.

В том числе возрастёт уровень опасности при перевозке опасных грузов, риск нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Также прогнозируется увеличение числа аварий на маломерных судах. А в домах, вследствие перегрева трансформаторных подстанций, может отключиться электричество.

МЧС региона предупреждает жителей о неблагоприятной погодной обстановке и делится рекомендациями на этот период:

- избегайте воздействия с повышенной температурой, носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях!

- сократите время пребывания детей на открытом солнце, выходите на улицу утром или вечером;

- помните, что внезапное погружение в воду после длительного пребывания на берегу может привести к спазму дыхания или к остановке сердца!

- соблюдайте правила пожарной безопасности: НЕ жгите мусор вблизи леса, травы и деревьев, НЕ разводите костры в лесу, НЕ курите и не бросайте горящие спички или окурки в траву, НЕ оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы, НЕ оставляйте на солнечных местах бутылки, осколки стекла и другой мусор;

- соблюдайте запрет на посещение лесов и торфянников при получении соответствующей информации.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно вызовите пожарных!

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