Ремонт дороги на площади Минина почти закончен Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершаются работы по ремонту проезжей части площади Минина. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД».

Капитальный ремонт дороги выполняли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам МКУ «ГУММиД», всего на площади нанесли 621,7 кв метров дорожной разметки, в том числе 249,7 кв метров разметки на пешеходных переходах.

- Разметка наносится термопластиком, что способствует большей стойкости к внешнему воздействию. Смесь имеет в составе стеклянные шарики для увеличения светоотражающего эффекта в темное время суток. Нанесение разметки выполняется специальными машинами, распределяющими горячий пластик. Применение данного состава повышает долговечность разметки, - подчеркнул генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.

Всего в 2021 году планируют отремонтировать более 100 участков дорог Нижнего Новгорода и нанести 12 700 кв.м. дорожной разметки.

Напомним, что спортивный парк в нижегородской «Швейцарии» готов на 75%. Работы по монтажу скейт-парка завершены. По официальной информации, спортивный парк уже готов на 75%, осталось сделать не так уж много. Так, например, уже завершен крупнейший в городе скейт-парк, общая площадь которого составляет 1,7 тысячи квадратных метров.