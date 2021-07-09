Ещё у 495 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 495 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 9 июля 2021 года, зарегистрировано 128 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 343 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 118 162 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 428 – за последние сутки умерло ещё двадцать семь нижегородцев.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 343 человека. Всего с начала пандемии 118 162 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 040 новых случаев), Московской области (2 581 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 937 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.