Новый сквер появится в районе «Квартала 1833 года» в Нижнем Новгороде Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый сквер появится в районе «Квартала 1833 года» в Нижнем Новгороде. Он находится на пересечении улиц Горького, Решетниковская и переулка Гранитный. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Ситуация с этой территорией была непростая, на протяжении более 10 лет она была в запустении. Здесь находились расселенный дом и нежилые объекты в аварийном состоянии, а также недострой. Кроме того, у этого участка было более 10 различных собственников, часть из которых находилась в судах и спорах, и нам необходимо было все эти вопросы урегулировать, – сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Так, с одним из собственников удалось найти общий язык и договориться, чтобы он благоустроил новое общественное место за свой счет. Новым подрядчиком станет компания ООО СЗ «Старт-Строй».

Предполагается, что теперь в сквере будет прогулочный маршрут, площадки для отдыха, теннисные столы, а также зоны с информацией, где нижегородцы и гости города смогут узнать больше об историческом квартале. Кроме того, котлован, оставшийся на месте незавершенной стройки, оградят забором и он станет полотном для стрит-арта нижегородских художников.

Помимо этого, в новом сквере высадят более 50 деревьев в специальных кадках в уровень с землей. Это будет сделано для того, чтобы в дальнейшем можно было их пересадить, когда начнется полноценное развитие территории. Директор ИРГСНО Дарья Шорина подчеркивает, что особенностью нового пространства станет озеленение.

Напомним, что стал известен подрядчик, который благоустроит парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде. Аукцион наконец-то признали состоявшимся. Так, заказ на благоустройство получила столичная компания «Московское наследие».