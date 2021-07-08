Олег Лавричев: «Семья – это главная опора для человека»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности. Соответствующее поздравление распространил Олег Лавричев.

- Это молодой праздник, чьи корни уходят в глубину веков. Он приурочен ко дню памяти святых благоверных князей Муромских Петра и Февронии. Они по праву считаются образцом христианского супружества, олицетворяющего взаимопонимание, терпение, уважение и, конечно же, любовь. Ведь семья, которая готова сообща преодолевать все трудности, – это и есть главная опора для человека. Именно в кругу семьи мы впитываем ценности и традиции нашей страны, учимся выстраивать гармоничные отношения с миром и людьми.

Хочется выразить особую признательность нижегородцам, в чьих семьях стали родными и любимыми приемные дети. А также сказать слова восхищения и благодарности за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу многодетным семьям.

Конечно же в этот праздник особого признания заслуживают супруги-юбиляры – именно вы являетесь примером душевной теплоты и уважения для всех нас. А молодым нижегородцам, решившим создать семью, желаю в любых обстоятельствах быть друг другу поддержкой и благополучно преодолевать рубежи ситцевой, деревянной, оловянной и всех других свадебных годовщин.

Берегите свои семьи, верьте, любите. Пусть в ваших домах царит мир и звучит детский смех!