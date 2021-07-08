Студенты Политеха придумали, как снизить число аварий на дорогах Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Выпускники НГТУ имени Р.Е. Алексеева представили на защиту свои дипломные работы, которые помогут организовать дорожное движение на улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Основными задачи для себя выпускники университета поставили: убрать очаг аварийности, улучшить пропускную способность дороги, обеспечить безопасность пешеходов. Оценки за проекты ставили преподаватели университета и представители МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода».

- Центром организации дорожного движения налажены хорошие взаимовыгодные связи с техническим университетом. Студенты получают профессиональные консультации и помощь специалистов в разработке предложений по организации дорожного движения, а мы выявляем перспективных студентов, чтобы пригласить их на работу. Кроме того, специалисты могут почерпнуть неожиданные и интересные идеи у молодых людей, с их нестандартными подходами к решению транспортных проблем мегаполиса. Самые удачные проекты студентов будут реализованы на дорогах города, - заявил заместитель директора ЦОДД Алексей Холин.

Так, новая схема движения транспорта, направленная на снижение аварийности на перекрестке улицы Дружбы и улицы Кировской в Ленинском районе заинтересовала сотрудников ЦОДД. Студентка предложила в своем проекте установить светофорный объект на опасном перекрестке, высчитала временные фазы, необходимые для беспрепятственного движения транспортных и пешеходных потоков.

Напомним, что с 6 июля в Нижнем Новгороде начали действовать новые правила для самокатов. На сегодняшний день многие нижегородцы не соблюдают даже банальную осторожность, воспринимая передвижение на электросамокате, как развлечение. Чтобы снизить риск возникновения ДТП с участием людей, передвигающихся на электросамокатах, в Нижнем Новгороде были изменены правила использования данного вида транспорта.

Рассказываем, как теперь будут работать самокаты в Нижнем Новгороде.