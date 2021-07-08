На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде проверили соблюдение масочного режима

Рейд по соблюдению масочного режима провели на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Его провели работники Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» совместно с представителями Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, с пассажирами, у которых не было с собой защитных масок, провели разъяснительную беседу и выдали их.

– Как показывает практика, все больше пассажиров ответственно относятся к своему здоровью и к здоровью окружающих и защищают органы дыхания на объектах транспортной инфраструктуры, – отметил и.о.заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Кроме того, сотрудники поездов регулярно принимают ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов обязательно обрабатывают, а современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Напомним, что рейд проверок по соблюдению масочного режима провели в Дзержинске. Проверили 20 транспортных средств семи перевозчиков. По результатам проверок нарушений не выявили и не составили ни одного протокола. Все пассажиры общественного транспорта находились в масках, либо надевали их по требованию кондукторов.