Рейд проверок по соблюдению масочного режима провели в Дзержинске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Дзержинска Нижегородской области совместно с компаниями-перевозчиков провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По результатам проверок нарушений не выявили и не составили ни одного протокола. Все пассажиры общественного транспорта находились в масках, либо надевали их по требованию кондукторов.

- В связи с внесением изменений в указ «О введении режима повышенной готовности» провели дополнительный инструктаж водителей и кондукторов нашего предприятия», - заявил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дзержинска Олег Михайленко

Он также подчеркнул, что более 20% работников МУП «Экспресс» уже сделали прививки против COVID-19.

Напомним, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Нижегородской области возвращаются коронавирусные ограничения. В регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Прежде всего, речь идет об общественном транспорте, магазинах и торговых точках.