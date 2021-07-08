Уголовное дело о ненадлежащем капремонте в библиотеке возбудили в Дзержинске

В Дзержинске возбудили уголовное дело по факту нарушений при исполнении мероприятий национального проекта «Культура» в библиотеке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Так, МБУ заключило контракты с несколькими строительными организациями на капитальный ремонт здания библиотеки. Однако, один из подрядчиков не выполнил условие. Несмотря на это, заказчик подписал акт приемки работ - он содержал недостоверные сведения о завышенных объемах и видах фактически выполненных работ.
В результате, было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Напомним, что уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде в отношении нового директора МКУ «Управления инженерной защиты». Директор Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода подозревается в мошенничестве, он похитил 90 тысяч рублей.
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