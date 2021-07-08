Директор Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода подозревается в мошенничестве

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде в отношении нового директора МКУ «Управления инженерной защиты». Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Так, следователи СКР с оперативниками областного УФСБ задержали нового директора по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использование своего служебного положения) и провели обыск.

Как сообщает следствие, мужчина занимал пост замглавы нижегородского МКУ, где похитил около 90 тысяч рублей у директора строительной компании. За эту «плату» подозреваемый обещал содействовать в решении вопроса о заключении контракта с его организацией.

Подозреваемый мужчина сознался в содеянном.

Напомним, что в Арзамасе задержан начальник местного отдела по работе с личным составом ОМВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки с ее вымогательством» (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 15 июня 2021 года подозреваемый получил 80 тысяч рублей от сотрудника своего же отдела. Как оказалось, подполковник полиции в корыстных целях выманил страховые выплаты у инспектора ГИБДД, который получил травму во время исполнения своих должностных обязанностей.