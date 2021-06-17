Начальник отдела полиции Арзамаса задержан за взятку в 80 тысяч рублей

В Арзамасском районе сотрудник полиции подозревается во взяточничестве. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Арзамасе задержан начальник местного отдела по работе с личным составом ОМВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки с ее вымогательством» (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской.

По версии следствия, 15 июня 2021 года подозреваемый получил 80 тысяч рублей от сотрудника своего же отдела. Как оказалось, подполковник полиции в корыстных целях выманил страховые выплаты у инспектора ГИБДД, который получил травму во время исполнения своих должностных обязанностей.

Сейчас подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование этого уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде заключили под стражу 35-летнего мужчину, который подозревается в похищении ребенка с детской площадки.

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