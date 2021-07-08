Нижегородка стала мамой в 13 лет

13-летняя жительница Нижнего Новгорода родила ребенка. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на заместителя руководителя Нижегородстата Дмитрия Маслова.

Как отмечает заместитель руководителя Нижегородстата в интервью накануне Дня семьи, любви и верности, самой молодой матерью в Нижегородской области девушка стала еще в 2020 году. Кроме того, еще у двоих 14-летних жительниц Нижегородской области родились дети за последнее время. В то время, как 15-летние девушки родили уже 15 детей в регионе.

Примечательно, что чаще всего в Нижегородской области матерями становятся девушки в возрасте 30-ти лет, при этом 916 младенцев из 1950 – вторые дети.

Напомним, что в Нижегородской области выписали из роддома жительницу Дзержинска, которой ранее сделали операцию по пересадке органов. Так, это был первый случай в России, когда перенесшая процедуру трансплантации женщина смогла выносить и родить здорового ребенка. С выпиской ее поздравил замгубернатора Нижегородской области и министр здравоохранения.