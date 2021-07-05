Молодую маму с пересаженными поджелудочной и почкой выписали из роддома Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области выписали из роддома жительницу Дзержинска, которой ранее сделали операцию по пересадке органов. Об этом сообщает в своем Instagram замгубернатора региона и министр здравоохранения Давид-Мелик Гусейнов.

Так, это был первый случай в России, когда перенесшая процедуру трансплантации женщина смогла выносить и родить здорового ребенка.

- Это первый такой случай в России и 146-й в мире, и случай по-настоящему счастливый! Он произошел благодаря сплоченной работе мультидисциплинарной команды нижегородских медиков. Уверен, что этот уникальный случай появится в цитируемых научных журналах, и на нижегородских медиков будут равняться другие страны мира, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Молодую маму с пересаженными поджелудочной и почкой выписали из роддома Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Он также пожелал молодой маме, новорожденной малышке и всей семьей долгой, здоровой и счастливой жизни.

- Мы гордимся нашими специалистами, их знаниями, навыками и, конечно, тем, что они стали частью этого большого для Нижегородской области и всей России достижения. Это еще один значительный шаг в развитии нашей медицины в том направлении, которое, уверен, наши врачи будут развивать в дальнейшем совместно с нижегородскими специалистами, - также отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Молодую маму с пересаженными поджелудочной и почкой выписали из роддома Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, что жительница Нижегородской области, которой пересадили несколько органов, родила здорового ребенка в понедельник, 21 июня. Новорожденной девочке дали имя Виктория.

Так, маме новорожденной девочки делали процедуру трансплантацию органов – ей пересадили почку и поджелудочную железу.

Это первый официальный случай в России, когда пациентка с пересаженной поджелудочной и почкой не просто родила, а родила здорового ребенка.