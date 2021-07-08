Полтысячи рекламных объявлений убрали нижегородцы на улице Заломова Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Активные жители микрорайона при «Соседском центре «Горьковский» провели ежемесячный рейд на улице Заломова. Во время него они убрали 500 рекламных объявлений и информационных материалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, все рекламные объявления были расположены в неположенных местах - на фасадах домов, дверях, почтовых ящиках, электрических щитках, столбах, остановках общественного транспорта, опорах наружного освещения и других объектах городской инфраструктуры.

По словам начальник отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации Нижегородского района Михаил Овчинников, подобные рейды неравнодушные жители проводят дважды в месяц. Следующие такие обходы проведут на улице Суетинской, набережной Федоровского и Гребешковском откосе.

- Проблема массовой расклейки объявлений актуальна и злободневна. Рекламодатели игнорируют информационные щиты и стенды, что портит внешний вид фасадов зданий и иных элементов городской среды, – добавил Михаил Овчинников.

Напомним, что бетон убрали из-под деревьев на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде приступили к расследованию инцидента со сливом бетона под живые деревья около жилого дома на набережной Федоровского. Административное производство по факту слива бетона начало управление административно-технического и муниципального контроля городской мэрии.