Бетон убрали из-под деревьев на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. ФОТО: предоставлено КП

Сегодня мы рассказывали, что мэрия Нижнего Новгорода начала расследование по факту инцидента со сливом бетона под живые деревья на набережной Федоровского. Очевидцы сообщили "Комсомольской правде", что на месте происшествия уже устранили все повреждения, вернув участок в первоначальный вид. Судя по фото, которые также предоставил источник "КП – Нижний Новгород", землю очистили от бетона, взрыхлили и полили водой.

Напомним, о неподобающем обращении с зелёными насаждениями заявила нижегородка Катерина Золина в своём Facebook. На видео она записала, как бетономешалка слила бетон под куст, а рабочие забросали им яму. В завершение они аккуратно присыпали оставшийся бетон землёй, чтобы скрыть с глаз прохожих его следы.

Снимала Катерина Золина из окна жилого дома, около которого инцидент и произошёл.

Также сообщалось, что на место замеченного происшествия выезжал инспектор МКУ "Горкомэкологии" для оценки ситуации.

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