Инцидент со сливом бетона под живые деревья расследует нижегородская мэрия

В Нижнем Новгороде приступили к расследованию инцидента со сливом бетона под живые деревья около жилого дома на набережной Федоровского. Административное производство по факту слива бетона начало управление административно-технического и муниципального контроля городской мэрии. Информацией об этом поделилось "Ъ-Приволжье".
Изначально об инциденте сообщила в своём Facebook жительница дома, из окна которого она вела съёмку за происходящим.
— Очень странная история происходит прямо сейчас на набережной Федоровского, — написала тогда Катерина Золина. — Бетономешалка слила бетон под куст и рабочие его лопатами забрасывают в яму. Это забота об экологии таким варварских способом?! А потом они ещё и землицей присыпали оставшийся бетон.
Известно, что на место происшествия выехал инспектор МКУ "Горкомэкологии" для оценки ситуации. В курирующем благоустройство набережной Федоровского АНО "Центр 800" ответили, что участок земли, запечатлённый на видео, не попадает в границы будущего "Парка 800-летия".
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