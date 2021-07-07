51-летняя Ирина Маракташина ушла из дома и пропала в Нижегородской области

источник: ПСЦ "РЫСЬ"

Поиски 51-летней Ирины Маракташиной начаты в Нижегородской области, об этом «Комсомолке» сообщили родственники женщины.

Ирина проживает на проспекте Циолковского в Дзержинске. 1 июля женщина вышла из своего дома и пропала. Дома сначала подумали, что она могла уйти к друзьям или поехать к родственникам на несколько дней, но ее нигде не оказалось, а мобильный телефон, который она прихватила с собой, перестал отвечать на звонки. Через три дня обеспокоенные родственники сообщили в полицию об исчезновении женщины. Поисково-спасательный центр «РЫСЬ» сразу же разместил ориентировку.

Приметы пропавшей:

Рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.

В день исчезновения женщина была одета в синюю джинсовую тунику, черные джинсы, красные сандалии.

О местонахождении женщины просят сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 или по каналу связи 102.

В комментариях к записи отметили, что это уже вторая женщина, которая пропадает в Дзержинске за последнюю неделю. Тем не менее, первую - женщину 1973 года рождения уже нашли, она жива.

Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 50-летнего Николая Ильгова, который ушел из дома после ссоры с подругой.