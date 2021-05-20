Диджей пропал без вести после ссоры с подругой в Нижнем Новгороде

50-летний Николай Ильгов пропал в конце марта 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

50-летний Николай Ильгов, зарегистрированный в Ставропольском крае, пропал в Нижнем Новгороде после ссоры с гражданской супругой, сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

26 марта текущего года мужчина поссорился со своей 42-летней сожительницей и ушел из дома, расположенного на улице Борской в Автозаводском районе областного центра. На следующий день он сообщил по телефону, что поехал на заработки в Казань. С тех пор телефон мужчины выключен, информации о его местонахождении нет.

Пропавшему мужчине на вид 50 лет, у него среднее телосложение, рост от 175 до 180 сантиметров, седые волосы. Из отличительных особенностей – шрамы после аварии на руках и животе, татуировка с оскалом волка на левом предплечье, татуировка в виде звезды на пальце левой руки, шишка на правом мизинце.

В день исчезновения он был одет в серо-зеленую куртку с серыми вязаными рукавами, серо-зеленую бейсболку, синие джинсы и серые ботинки.

Из соцсетей о мужчине известно, что он работает диджеем и ведущим на праздниках.