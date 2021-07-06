Сегодня, 6 июля, загорелся фонтан у центрального концертного зала "Юпитер" на Октябрьской площади в Нижнем Новгороде, на остановке общественного транспорта Варварская. В настоящий момент сам фонтан и близлежащая к нему территория находятся на реконструкции. Многочисленными видео с места пожара поделились очевидцы в социальных сетях.

К примеру, запись ЧП разместили в городском сообществе ВКонтакте "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".

О причинах пожара официальные источники пока не сообщают. Информации о масштабах ущерба, а также возможных пострадавших нет.

– Фонтан огня, – как всегда с юмором прокомментировали нижегородцы, отметив некоторую игру слов.

Напомним, ранее мы сообщали, что предположительной причиной крупного пожара в банном комплексе на Гребном канале стала неисправность печей и дымоходов. Пожар полностью ликвидировали в воскресенье, 4 июля. Огнём были охвачены 300 квадратных метров.

Смотреть видеосюжет Фонтан у КЗ "Юпитер" загорелся в Нижнем Новгороде

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