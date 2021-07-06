Подпорную стенку у метро "Горьковская" отремонтируют за две недели в Нижнем Новгороде

Стало известно, что подпорную стенку у станции метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде отремонтируют в течение двух недель. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Instagram-аккаунте (@yuriy_shalabaev).

– Поручил отремонтировать подпорную стенку у метро, – написал глава Нижнего Новгорода. – Поступало много жалоб от жителей, что там отваливаются плитка и куски штукатурки. Работы уже начаты и в течение двух недель будут завершены.

Заявление Юрий Шалабаев сопроводил фото и видео прошедшей проверки хода благоустройства близлежащей к станции метро "Горьковская" территории. А именно процесса благоустройства сквера на площади Горького.

Напомним, ранее мы сообщали, что благоустройство этого сквера идёт с отставанием от графика. Сложности возникли из-за охранного статуса сквера. Открытие общественного пространства перенесли на 15 июля.

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