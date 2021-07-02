Благоустройство сквера на площади Горького идет с отставанием от графика

Контроль за подрядчиком, который выполняет работы в сквере на площади Горького усилен. Фото: пресс-служба городской администрации.

Работы по благоустройству сквера на площади Горького идут с отставанием от графика. Сложности возникли из-за охранного статуса сквера. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Подрядчику срочно пришлось искать нестандартные технические решения, которые потребовали дополнительного времени, - рассказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Теперь перед подрядной организацией стоит новая задача – общественное пространство должно быть готово до 15 июля.

В настоящее время ведутся работы по укладке брусчатки, выполнено более 80% работ. Рабочие также продолжают устанавливать ограждения по периметру сквера и занимаются планировкой грунта для будущего устройства газонов. К слову, оставшиеся работы подрядчика будут вестись под жёстким контролем от администрации Нижегородского района.

- Подрядчик, действительно, работает качественно, но это не избавляет его от необходимости все выполнять в срок, ему нужно ускориться, - уточнил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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