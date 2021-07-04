Электричество на 13 улицах Нижнего Новгорода отключат 4 июля

Электричество временно отключат в жилых домах на 13 улицах Нижнего Новгорода в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, электроэнергию из-за проведения плановых работ отключат с 8:00 до 17:00 на улицах Трудовая, Ульянова, Провиантская, Семашко, Большая Печерская, Студеная, Пискунова, Грузинская, Ильинская, Нижегородская, а также площадей Театральная, Минина и Пожарского, переулка Университетский.

Также известно, что света не будет и у пользователей ЦЭС филиала «Нижновэнерго».

Напомним, что ливни и грозы обрушатся на Нижний Новгород 3 и 4 июля. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также могут произойти нарушения в работе систем ЖКХ.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.