Ливни и грозы обрушатся на Нижний Новгород 3 и 4 июля

В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и области пройдет сильный ливень с грозой. Неблагоприятное погодное явление сохранится в регионе и в первую половину ночи, а также днем 4 июля. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также могут произойти нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине. Также следует держаться подальше от линий электропередач.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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