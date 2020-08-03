Бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать банкротом

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:23:16+03:00

Кондрашов объявлен в международный розыск еще в 2018 году

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Бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать несостоятельным. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Напомним, в 2018 году он был объявлен в международный розыск.

Иск в Арбитраж подан Инспекцией Федеральной Налоговой службы в последний день июля. В иске фигурирует сумма 1,035 миллиона рублей. Дата рассмотрения иска на данный момент не сообщается.

Напомним, экс-глава Нижнего Новгорода был заочно арестован в 2018 году по обвинению в коррупции – получении взяток в особо крупном размере. Еще до ареста Олег Кондрашов отбыл за океан – в США, вместе с семейством и в Россию уже не вернулся. По версии следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от одного предпринимателя 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано пкоровительство и участок под возведение крематория.

Напомним, сегодня стало известно, что в получении взятки подозревается также бывший глава администрации Советского района Вадимир Исаев. Чиновник ушел в отставку еще в конце мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU