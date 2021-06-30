Где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде: все пункты вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижегородской области полным ходом идет массовая вакцинация от COVID-19. Решением главного санитарного врача региона для целой категории граждан прививка от коронавируса стала обязательной. Среди них работники образования, медицинских учреждений, сферы услуг и многих других отраслей. По данным на 30 июня 2021 года, в Нижегородской области от коронавируса вакцинировались уже 482 тысячи нижегородцев. В ближайшие дни эта цифра будет только увеличиваться. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.

- В Нижегородской области пройти вакцинацию можно как в стационарных поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, - рассказали в региональном правительстве. – Также сделать прививку в Нижнем Новгороде можно на территории большинства торговых центров. На протяжении нескольких выходных дней вакцинацию горожане проходили даже на «Фестивале закатов» в Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день вакцинацию в Нижнем Новгороде могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент её проведения противопоказаний - признаков острого инфекционного заболевания, а также перенесённого инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до прививки. Сейчас сделать прививку можно как по предварительной записи, так и без нее.

По предварительной записи

Оставить заявку на прививку от коронавируса можно несколькими способами:

- В поликлинике по месту жительства – лично или по звонку;

- На портале госуслуг;

- На портале пациента.

Адреса прививочных пунктов в Нижнем Новгороде:

Нижегородский район:

- Городская поликлиника №7 ( ул. Верхне-Печерская, 6);

- Городская поликлиника №7 (ул. Тургенева, 2Б);

- Городская поликлиника №21 (ул. Нестерова, 34А);

- Городская клиническая больница №38 (ул. Ильинская, 79).

Советский район:

- Городская клиническая больница №34 (ул. Бекетова, 8А);

- Городская поликлиника №30 (ул. Адмирала Васюнина, 2А);

- Городская поликлиника №31 (ул. Ашхабадская, 8).

Сормовский район:

- Городская клиническая больница №12 (ул. Васенко, 11);

- Городская клиническая больница №12 (ул. Свободы, 3);

- Городская клиническая больница №12 (ул. Ефремова, 7а).

Приокский район:

- Городская поликлиника №50 (ул. Горная, 15);

- Городская поликлиника №1 (пл. Маршала Жукова, 5).

Московский район:

- Городская больница №28 (ул. Чаадаева, 7);

- Городская клиническая больница №30 (ул. Шаляпина, 1).

Канавинский район:

- Городская поликлиника №4 (ул. Приокская, 15);

- Городская поликлиника №51 (ул. Есенина, 27);

- Городская клиническая больница № 39 (ул.Московское шоссе, 85);

- Городская клиническая больница № 39 (ул.Московское шоссе, 262);

- Городская клиническая больница №10 (ул.Солнечная, 14).

Автозаводский район:

- Городская клиническая больница №40 (ул. Героя Смирнова, 71);

- Городская больница №37 (пр. Ленина, 100);

- ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ» (пр. Ленина, 88Б).

Ленинский район:

- Городская клиническая больница №7 (пр. Ленина, 16А);

- Городская клиническая больница №7 (ул. Архитектурная, 2А);

- Городская больница №33 (пр. Ленина, 54).

Мобильные пункты вакцинации в Нижегородской области:

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района г. Н.Новгорода»

- Драм. театр (ул. Б. Покровская, д.13)

- Торговый центр Фантастика (ул. Родионова, д. 187В)

- Торговый центр Индиго (ул. Казанское шоссе, д. 11)

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4»

- ТЦ Мебельный базар (Гордеевская 7)

- ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19"

- ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»

- п. Федяково, ТРЦ «МЕГА»

- ФАП около магазина Восторг

- ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»

- ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница»

- ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»

С полным списком пунктов вакцинации в Нижегородской области можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава.