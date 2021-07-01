Липы, яблони и ели посадят сквере на Юбилейном бульваре

Продолжается благоустройство в сквере на Юбилейном бульваре в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.

Так, на данный момент в сквере на Юбилейном бульваре начались озеленительные работы. Всего будет посажено 54 дерева, среди них березы, липы, яблони, липы, ели, и 2 360 кустарника - спирея и боярышник.

На данный момент, готовность сквера администрация Сормова оценивает на 83%. Работы идут по графику, однако, посадка деревьев и кустарников будет производиться только при ослаблении жары.

Кроме того, в сквере планируют установить 13 деревянных скамеек с наклонной спинкой и три качели с навесом.

- Больше 85 тысяч нижегородцев отдали свои голоса за любимые парки и скверы. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Так мы понимаем предпочтения горожан и можем, в первую очередь, делать то, что нужно людям, – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в сквере на проспекте Гагарина накануне завершили озеленение. Благоустройство в сквере проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».