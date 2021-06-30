Завершилось озеленение сквера на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в сквере на проспекте Гагарина накануне завершили озеленение. Благоустройство в сквере проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района областного центра.

Так, в сквере на проспекте Гагарина посеяли газон, а также высадили 79 деревьев и 1 098 кустарников. Для оформления выбрали множество различных деревьев: елей и дубов, лип и клёнов. Кроме того, там посадили кусты сирени розово-лилового, тёмно-лилового и голубого цветов.

- В порядок приведены все пешеходные дорожки, установлены урны, удобные лавочки, организованы площадки для занятий спортом. До 15 июля планируется установить информационные стенды. Подрядная организация работает в соответствии с установленными сроками, - заявил заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Он также отметил, что благоустройство сквера завершено на 95%.

Напомним, что аукцион на комплексное благоустройство территории парка им. Кулибина вновь объявлен. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода, где разместили электронный аукцион.