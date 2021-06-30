Пункт вакцинации от коронавируса откроется в Нижегородском цирке

Пункт вакцинации от коронавируса откроется в здании Нижегородского цирка. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Пункт открылся совместно с поликлиникой №4 Канавинского района. Пройти вакцинацию в здании Нижегородского цирка можно будет в порядке живой очереди по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00 с 1 июля по 30 сентября. При себе нужно будет иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уточняют, что предварительная запись на прививку не требуется.

Каждому, кто сделает прививку от covid-19 в цирке, обещают приятный бонус – сертификат, который потом можно будет обменять на бесплатный билет на представление.

Напомним, что уже 482 тысячи жителей Нижегородской области привились от коронавируса. Каждый из них получил первый или второй компонент вакцины. Так, только за последние сутки привилось 13 тысяч человек. По словам министра здравоохранения региона, в прививочных пунктах Нижегородской области осталось 30 тысяч доз вакцин. В ближайшие часы ожидается поставка еще 32 тысяч.