В Нижнем Новгороде сорвали строительство детского сада на улице Молитовской. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Во время проверки главы города было обнаружено, что строительство детского сада отстает по срокам, а работает всего 26 человек из 50.

- Увидел здесь недостаток рабочих, материалы заказываются не вовремя. Поставил задачу применить к подрядчику штрафные санкции, а также увеличить количество людей на площадке. Я не могу каждый день приезжать на объект, чтобы контролировать работу подрядчика. Поэтому депстрой будет предоставлять мне ежедневный отчет, – заявил Юрий Шалабаев.

Так, планируется, что детский сад на 120 мест на улице Молитовской вместе со строящемся садиком в ЖК «Октава» вдвое сократит районную очередь в ясельные группы. По словам главы райадминистрации Александра Кулагина, вокруг детсада благоустроят территорию, озеленят территорию и заасфальтируют подъезды.

Напомним, что детский сад в жилом комплексе «Октава» Ленинского района готов наполовину. Строительство идет с опережением графика. Сейчас строители приступили к возведению третьего этажа, начаты земляные работы для укладки сетей.