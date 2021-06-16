Детский сад в ЖК «Октава» готов на 50%. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Детский сад в жилом комплексе «Октава» Ленинского района готов наполовину. Строительство идет с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Накануне мэр города Юрий Шалабаев побывал на объекте и проверил ход строительства. По его словам, серьезных нареканий к подрядчику нет.

«На данный момент степень готовности садика составляет 50%. По контракту срок сдачи – конец ноября, но подрядчик идёт с небольшим опережением. Крупных нареканий нет, небольшие замечания устраняются в текущем режиме», - сказал Юрий Шалабаев.

Сейчас строители приступили к возведению третьего этажа, начаты земляные работы для укладки сетей.

Садик будет рассчитан на 177 мест, в том числе 40 ясельных. В в здании будет находиться 8 групповых ячеек, пищеблок, помещения физкультурного и музыкального залов, кабинет кружковых занятий, методический кабинет, кабинет педагога-логопеда и кабинет психолога, а также медблок.

Также еще один детский сад в Ленинском районе строится в Молитовке.

«В Ленинском районе существует проблема с очерёдностью детей именно до 3 лет. Сейчас в очереди в районные детсады стоят порядка 320 ребят. И учитывая, что мы строим ещё один садик в микрорайоне «Молитовка», это поможет более, чем наполовину, снизить потребность в детские дошкольные учреждения района», - пояснил Шалабаев.