Нижегородская область оказалась в числе лидеров по количеству пьяных ДТП

127 ДТП с участием пьяных водителей произошло в Нижегородской области за первые пять месяцев, рассказал начальник ОП и ОАР регионального УГИБДД Дмитрий Тюлин в рамках видеоконференции 30 июня.

Это меньше прошлогоднего значения на 33%. Снизилась и смертность – 16 человек против 37 за аналогичный период 2020 года (56%).

Самый большой процент аварий с водителями в таком состоянии отмечается в Большеболдинском, Воскресенском, Вознесенском, Первомайском, Сокольском, Вачском, Краснобаковском, Перевозском и Сергачском районах. Конкретно в Воскресенском районе зафиксирован рост на 200%.

В прошлом году каждая восьмая автомобильная авария была с участием пьяного водителя. В масштабах страны Нижегородская область занимает лидирующие позиции по числу таких ДТП.

В регионе регулярно проходят рейды по выявлению водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. За этот год было выявлено почти 7 тысяч таких водителей. Среди них были и те, кто прошел медосвидетельствование, и те, кто отказался от него. 900 нижегородцев сели пьяными за руль повторно.

Дмитрий Тюлин подчеркнул, что у граждан есть возможность сообщить о нетрезвом водителе. Для этого нужно обратиться по каналу 112. С 27мая текущего года поступило 423 таких звонка. Отработав их, дорожные полицейские выявили 89 нетрезвых автолюбителей. Также в регионе было выявлено двое трезвых водителей, которым было противопоказано садиться за руль по медицинским указаниям. Еще несколько утомленных водителей выявили в Володарском Лысковском и Воротынском районах. Именно эти районы занимают лидирующие позиции по количеству ДТП в ночные и утренние часы.

Напомним, пьяный водитель устроил ДТП в Арзамасе.