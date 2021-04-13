Погоня в Арзамасе: Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил три ДТП

Инспекторам пришлось доставать водителя силой. Фото: Паблик ВК "Мой Арзамас"

Настоящая операция по поимке опасного нарушителя развернулась на улицах Арзамаса днем 12 апреля. Пьяный водитель, пытаясь уйти от преследования полицейских, устроил по дороге три аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Черный «Рено Логан» попал в поле зрения полицейских, когда им поступил сигнал о его участии в ДТП, с места которого он скрылся. В ходе отработки информации стражи порядка заметили автомобиль около ларька со спиртным. Как только водитель иномарки увидел людей в форме, он тут же дал по газам и направился в центр города. Правоохранители бросились в погоню.

Удирая от погони, водитель Рено устроил три аварии. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

С помощью громкоговорителя полицейские пытались призвать гражданина к совести и требовали остановиться, но он лишь увеличивал скорость. Погоня попала на камеры городского видеонаблюдения. Пока водитель «Рено» нарезал круги по городу, пытаясь уйти от преследования, он столкнулся с тремя машинами: автоцистерной «ГАЗ», автомобилями «Хендай» и «Митцубиси».

«На улице Березовской правонарушитель был блокирован и задержан госавтоинспекторами. Находящийся за рулем мужчина, имевший признаки сильного алкогольного опьянения, отказался выполнить законное требование полицейских и не вышел из машины. В соответствии с законом «О полиции», для извлечения гражданина из машины была применена физическая сила», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Момент задержания нарушителя сняли на камеру очевидцы произошедшего. На кадрах видно, как двое сотрудников ДПС скручивают водителя иномарки, которым оказался 29-летний житель Ардатовского района. Мужчина был пьян, что называется, в стельку: в ходе медосвидетельствования в его крови нашли большое содержание алкоголя. Как выяснилось, «Рено» ему не принадлежит. Истинный владелец иномарки все это время находился рядом, на пассажирском сидении. За передачу автомобиля нетрезвому товарищу на него составили административный протокол.

Что касается задержанного водителя, то в отношении него автоинспекторы составили сразу несколько протоколов: за управление ТС в состоянии опьянения, за отсутствие при себе водительского удостоверения, за оставление места ДТП и за невыполнение требования об остановке транспортного средства. Материалы дел будут переданы в суд для вынесения решения.