Двух осиротевших лосят выхаживают в Нижегородской области

Численность лосей в регионе увеличилась за последний год. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Двух лосят, оставшихся без матери, выхаживают в Нижегородской области. Спасённым малышам нет и двух месяцев. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Так, в начале июня в лесах Лысковского района недалеко от деревни Валки была найдена лосиха, которой едва ли есть месяц от роду. Затем в Семеновском районе возле деревни Остреева нижегородка Валерия Ельмесева встретила небольшого лосенка.

В таком маленьком возрасте лосят оставить в естественной среде обитания без родительской опеки было бы неправильно. Малыши просто не выжили бы, поэтому их отправили на временную передержку.

Сейчас новорожденных лосят – Малинку и Кузнечика – содержат на территории ООО «Племенной завод «Серая Лошадь» в Воскресенском районе. Там за ними ухаживают опытные специалисты.

- Моя задача - их выкормить, вырастить и отпустить в лес. Лоси, за которыми мы ухаживаем, все дикие, многие уже обзавелись своим потомством, - рассказывает Татьяна Пирогова, которая за много лет спасла более десяти лосей-сирот. - Мамочки, которые встречаются в лесу, нас не боятся, а вот их дети абсолютно дикие. Мальчики же уходят на многие километры от дома на поиски новых мест.

Напомним, что пытаться самостоятельно спасти диких животных не нужно, этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Чтобы не навредить ни себе, ни животному, лучше обратиться по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.

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