Нижегородка нашла в лесу и спасла погибающего 1,5-месячного лосенка

нижегородка со спасенным лосенком Фото: публикации Герой

События невымышленной истории спасения животного с хэппи-эндом произошли в один из июньских дней в Нижегородской области. В воскресенье нижегородка Валерия Ельмесева прогуливалась в лесу у станции Линда, когда встретила небольшого лосенка.

Фото: Валерия Ельмесева

Животное явно выглядело уставшим и истощенным, нуждалось в помощи, со всех сторон его облепили слепни. Девушка сразу же решила найти его маму, чтобы отвести лосенка к ней.

Фото: Валерия Ельмесева

- Головой повертела - лосихи нет. Пошла назад по тропинке, тревожно оглядываясь, а ребёнок за мной идёт следом, мамой зовёт. Дышит тяжело, жарища страшная. И тут он рухнул. Я не могла поступить иначе. Взяла лосика, как обычно беру свою собаку, и зашустрила по тропе в сторону дач, не переставая искать глазами его матушку. Всю дорогу уговаривала парня жить, обещая напоить в ближайшее время, - рассказывает спасительница.

Рядом с лесом находится садоводческое товарищество, где регулярно появляются дачники. Ив этот раз Валерия встретила знакомых, на помощь которых могла рассчитывать. Дачники рассказали ей, что у них есть знакомые люди в лесничестве, а затем решили с ними связаться.

Фото: Валерия Ельмесева

- Пока те занимались оргвопросами, продолжила девушка, - я укрыла лосёнка в тени, отпаивала и смачивала водой шёрстку. Лосик приободрился, ласкался ко мне и Ярославу, а потом свалился и уснул. Спал, как младенец, часа полтора, пока за ним не приехал Сергей Иванович из Семёновского лесничества.

Егерь рассказал, что лосенку около полутора месяцев и его мама, судя по всему, погибла. Это значило, что лосенка придется выхаживать. Лучшим решением в данной ситуации было отправить животное к людям, имеющим опыт по выхаживанию лосят. Это и было сделано – лосенка отправили в конный клуб «Серая лошадь» в Воскресенском районе, где есть реабилитационный центр для лосят. Детеныш перенес дорогу и оказался в руках профессионалов. В реабилитационном центре лосенок получил имя Кузнечик. Через несколько месяцев, когда лосенок подрастет и окрепнет, его перевезут в заповедник.

Важно, что лоси нередко становятся участниками ДТП со смертельным исходом. Несмотря на штрафы за наезд на животного и риск погибнуть, водители все равно неохотно сбавляют скорость при виде знака «Дикие животные». Экодуков в регионе пока нет, их строительство только планируется, поэтому в период гона лось в любой момент может выскочить под колеса. Оказавшись в дикой природе без родителей, детеныши лосей обречены на гибель. В связи с этими был создан реабилитационный центр для лосят. При благоприятном исходе после нескольких месяцев в центре животные смогут жить в условиях дикой природы.