Последствия грозы в Нижнем Новгороде 28 июня 2021: 44 населенных пункта остались без света. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня погода в очередной раз испытала нижегородцев на прочность – на город обрушился ливень и ураганный ветер. Его отдельные порывы достигали 24 метров в секунду. За считанные минуты он успел натворить немало дел. Рассказываем, каковы последствия грозы в Нижнем Новгороде 28 июня 2021 года.

- По данным на 23:00 последствия прохождения атмосферного фронта наблюдались в восьми районах области, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. В том числе в самом Нижнем Новгороде, Выксе, на Бору, в Богородском и Вадском районах. – В результате 44 населенных пункта остались без света. Это больше четырех тысяч домов и свыше 13 тысяч населения. Также было повалено 19 деревьев и повреждено два автомобиля.

Впрочем, точный размер ущерба еще только предстоит выяснить. Сейчас специалисты должны выяснить, каковы последствия грозы в Нижнем Новгороде 28 июня 2021.