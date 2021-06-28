«Порывы до 30 метров секунду!»: Град и ураганный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде 28 июня

Град и ураганный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде 28 июня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие пару часов 28 июня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и ураганный ветер. В отдельных районах возможны шквалистые порывы ветра до 25-30 метров в секунду. Такая погода сохранится на протяжении всей ночи 29 июня. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ЦУКС МЧС по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и связи, а также нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, - предупреждают спасатели. – Также в это время возможно обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение ветхих деревьев.

По прогнозу МЧС, возможно поражение объектов электроэнергетики и хранилищ ГСМ разрядами молний. Есть вероятность возникновения ЧС из –за локальных подтоплений. Возможна активизация оползневых процессов.