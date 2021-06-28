Прогулочная зона с цветниками появится у Карповской церкви в Нижнем Новгороде в 2022 году

Прогулочная зона с цветниками и малыми архитектурными формами появится на улице Героя Попова. Фото: пресс-служба городской администрации.

Будущее благоустройство территории у Карповской церкви на улице Героя Попова обсудили с местными жителями в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

- К сожалению, на данной территории расположены коммуникации, которые препятствуют установке спортивной и детской игровой площадок, поэтому от них пришлось отказаться, но здесь будет оборудована прогулочная зона, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

На обсуждении местные жители предложили оборудовать дорожки с твёрдым покрытием на транзитных маршрутах, организовать цветники, установить освещение, лавочки и новые урны. Кроме того, часовенный столб с мозаичной иконой установить предложили представители Молитовского благочиния.

Возникла идея также организовать велодорожки и пешеходную дорожку для скандинавской ходьбы, маршрут которой можно закольцевать по периметру сквера.

- Я живу на улице Героя Попова, поэтому мы с соседями активно голосовали за благоустройство данной территории, - рассказала нижегородка Екатерина Попова. - Мы попросили проектировщиков сделать всё, что возможно. Я уверена, что после благоустройства территории, жители будут здесь чаще гулять.

Напомним, что более 182 тысяч нижегородцев проголосовали за территории, предложенные для благоустройства в 2022 году. Рейтинговое голосование завершилось 30 мая.

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