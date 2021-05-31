Более 182 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства в 2022 году

За благоустройство общественных пространств в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» проголосовало более 182 тысяч нижегородцев. Рейтинговое голосование завершилось 30 мая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Следующий шаг – разработка проектов будущего благоустройства, в ней также будут участвовать нижегородцы – в формате общественных обсуждений, стратегических сессий, - рассказал глава региона.
Список мест, за благоустройство которых большинство участников отдали голоса:
- в Балахнинском районе – завершение благоустройства на «Лесной опушке»;
- в Богородском районе – общественное пространство в селе Алешково;
- в Лысковском районе – городской парк по улице Мичурина(№51в);
- в Павловском районе – парк «40 лет ВЛКСМ» на улице Пролетарская;
- в Починковском районе – благоустройство территории пруда на улице Заречной;
- в Уренском районе завершение работ в парке отдыха рабочего поселка Арья (улицаШкольная, д. 5а);
- Городец – сквер на улице Шлюзовой;
- Дзержинск – продолжение благоустройства центрального парка;
- Заволжье – сквер на улице Павловского в районе домов №5, 7, 13, 15;
- Кстово – зона отдыха «Парк на ул. Заводской»;
- Навашино – сквер Комсомольцев по улице 50 лет Октября;
- Семеновский – центральная площадь деревни Беласовки;
- Арзамас – пляж в микрорайоне №10;
- Бор – сквер в поселке Октябрьский;
- Выкса – сквер в районе дома №16 в микрорайоне Гоголя;
- Кулебаки – площадь Ленина;
- Саров - сквер в районе проспекта Мира, дом №1;
- Шахунья - сквер на улице Революционной.
Результаты голосования во всех районах Нижнего Новгорода опубликованы на сайте.
Напомним, что в общей сложности на рейтинговое голосование были выставлены 133 общественных пространства. В голосовании могли поучаствовать жители 19 городов и посёлков Нижегородской области с населением больше 20 тысяч человек. К голосованию допускались все желающие старше 14 лет.
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