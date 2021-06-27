Нижегородские центры занятости проведут дни профориентации

Мероприятия по профессиональной ориентации граждан пройдут в нижегородских ЦЗН с 30 июня по 16 юля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, посетить дни профориентации, в том числе безработных и несовершеннолетних, можно будет в центрах занятости в Первомайске, Сарове, Кулебаках, а также Вачского, Кстовского и Павловского районов.

Всем гостям мероприятий подробно расскажут об услугах центров занятости, а также помогут выбрать подходящие им направления профессиональной деятельности.

Кроме того, жители Нижегородской области смогут получить рекомендации по оптимальным видам занятости, профессий и специальностей с учетом их возможностей и потребностей и узнают о нынешнем положении на рынке труда.

Напомним, что в период с 20 января по 5 февраля 2021 года в Нижегородской области уже проводились дни профессиональной ориентации для граждан. Мероприятия проходились в центрах занятости населения Ардатовского, Кстовского, Лысковского районов, городов Дзержинска и Первомайска.