В период с 20 января по 5 февраля 2021 года в Нижегородской области пройдут дни профессиональной ориентации для граждан. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.Мероприятия проведут в центрах занятости населения Ардатовского, Кстовского, Лысковского районов, городов Дзержинска и Первомайска.Для всех желающих специалисты проведут консультации и конференции. Безработным гражданам и старшеклассникам местных школ будет оказана помощь в поиске работы. Их познакомят с процессом поиска и возможными видами профессиональной деятельности.- За 2020 год 2 555 жителей региона, обратившихся в центры занятости, прошли профессиональное обучение, - сообщает ведомство.К слову, профессиональную квалификацию в рамках нацпроекта «Демография» повысили сразу 939 граждан 50-ти лет и старше.Профессиональное обучение прошли 828 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и 887 нижегородцев в рамках соцконтракта.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!