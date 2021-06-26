311 новых случаев заражения выявили в регионе за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 311 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 26 июня 2021 года, зарегистрировано 123 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Количество смертей в регионе достигло 4 тысяч, а за последние сутки умерло двадцать пять нижегородцев.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (53 148) находится в г. Дзержинск (10 463) и г. Бор (6 072), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (12 923), за сутки там выявили 44 новых случая.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 165 человек. Всего с начала пандемии 115 568 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 916 новых случаев), Московской области (2 436 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 194 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.