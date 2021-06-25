13-летняя девочка утонула в реке Пьяна под Перевозом. Фото: Павел КЛОКОВ

13-летняя девочка утонула в реке Пьяна в Перевозском районе. Трагедия случилась в селе Ревезень, сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Нижегородской области.

«24 июня местные жители вытащили из реки тело погибшей. Место, где это произошло, не оборудовано для купания», - подчеркнули в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Спасатели бьют тревогу: с наступлением аномально жаркой погоды в Нижегородской области резко возросло количество происшествий на воде. Так, с начала купального сезона на водоемах области погибли 20 человек, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В МЧС напоминают: выбирайте для купания только разрешенные места, не оставляйте без присмотра детей, не заплывайте за буйки, не устраивайте в воде игр с захватами, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.