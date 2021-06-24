Мелик-Гусейнов о выборе вакцины: «Не надо самостоятельно решать, чем вам прививаться»

Министр здравоохранения прокомментировал желание нижегородцев привиться определенной вакциной. Фото: Instagram.com

Многие нижегородцы жалуются в инстаграме чиновников о том, что поликлиники не охотно прививают вакцинами, отличными от «Спутника V».

«Я хотела привиться «КовиВаком», но в прививочном кабинете мне сказали, что такой вакцины нет. Хотя я предварительно узнавала, и мне сообщили, что все препараты в наличии. После моих настойчивых требований «КовиВак» чудесным образом нашелся», - рассказывает нижегородка Людмила Седова.

Желание пациентов привиться определенной вакциной прокомментировал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«Если кто-то хочет определенную вакцину – нужно понимать, почему такое желание. Все вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Решать, кому какую вакцину, должен врач. Он понимает всю информацию, которая находится в инструкциях по применению этих вакцин. Решение о выборе препарата должно приниматься совместно с врачом. Не надо самостоятельно решать, чем вам прививаться», - заявил министр.

Почему в поликлиниках говорят, что вакцины нет?

По словам министра, проблем с вакциной в регионе нет. Сейчас в поликлиниках Нижегородской области в наличии все три препарата – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По данным на 24 июня, в медучреждениях области находится в общей сложности порядка 70 тысяч доз.

«Спутник» есть, «КовиВак и «ЭпиВакКорона» присутствуют в ограниченном количестве. Иногда возникают ситуации, когда из-за повышенного спроса у поликлиники быстро заканчивается запас вакцины. За несколько часов до окончания объема главный врач по специальной системе дает информацию, что вакцина заканчивается, и мы начинаем перераспределение вакцин либо внутри ближайших поликлиник, либо везем дополнительный объем с централизованного склада. Такие случаи с нехваткой вакцин начали происходить 2-3 дня назад, потому что народ массово пошел на вакцинацию. Если раньше вакцинировали 2-3 тысячи человек ежедневно, то сейчас это количество выросло в пять раз», - прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов.

Также он отметил, что привиться можно не только в своей поликлинике, к которой вы прикреплены, но вообще в любом вакцинальном кабинете Нижегородской области или даже России.

«Лучше, конечно, записаться, но можно прийти и без записи», - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Сегодня минздрав сообщил, что 23 июня в Нижегородской области был поставлен абсолютный рекорд за всю прививочную кампанию: за день в регионе было привито 8600 человек.

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