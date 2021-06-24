Стало известно, почему в Нижегородской области не вводят бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех желающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как в Нижегородской области ужесточили коронавирусные ограничения, на массовые мероприятия стали пускать только привитых людей, либо с антителами, либо со свежим ПЦР-тестом, подтверждающим отсутствие заболевания. В связи с этим нижегородцы возмутились, что последние два анализа не проводятся на бесплатной основе, и за них придется отдать около тысячи рублей.

Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему в регионе нет и не планируется бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус для всех желающих.

«Такие анализы по ОМС могут сдать только те, у кого есть медицинские показания. При отсутствии показаний такое исследование проводится за личный счет граждан, потому что система здравоохранения не выдержит объем персональных желаний. Если это «хочу» не подкреплено медицинскими показаниями, то, пожалуйста, делайте это за свои деньги. Почему налогоплательщики должны платить за это «я хочу»?», - сказал он.

По мнению министра, пока проведение бесплатных ПЦР-тестов – это «сверхъестественно».

«Человек, который каждые три дня захочет сдавать тест, будет потреблять эту и так ограниченную энергию в системе здравоохранения, поэтому я всех призываю к рациональности», - сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее министр рассказал, почему не видит необходимости в ПЦР-тестировании или анализе на антитела перед прививкой от коронавируса.

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Многие нижегородцы жалуются в инстаграме чиновников о том, что поликлиники не охотно прививают вакцинами, отличными от «Спутника V». Желание пациентов привиться определенной вакциной прокомментировал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов (подробности).